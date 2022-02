Exposição temática é uma das atrações encontradas para comemorar a data no Sider Shopping

O Sider Shopping, em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza a comemoração do Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 com uma exposição com obras de artistas de Volta Redonda. Para receber as obras que homenageiam o movimento, foi montada uma galeria de artes, no segundo piso (na loja em frente ao quiosque da Motorola). A inauguração será na próxima terça-feira, dia 15/02, às 15h, quando estarão reunidos os artistas participantes, os parceiros do evento, entre outros convidados.

De 15 de fevereiro a 15 de março, o público poderá conferir a exposição: “Semana de Arte Moderna 100 anos – do Modernismo ao Contemporâneo”, as obras expostas fazem parte do acervo dos memoriais Getúlio Vargas e Zumbi dos Palmares. A exposição estará aberta no horário de funcionamento do Sider Shopping, a classificação é livre e a entrada é gratuita.

Para a coordenadora de marketing, Patrícia Macedo é muito empolgante o Sider Shopping poder participar de um evento como este. “A Semana de Arte Moderna, foi um evento organizado por um grupo de intelectuais e artistas por ocasião do Centenário da Independência em 1922, foi um verdadeiro marco da história de São Paulo. É uma honra receber no Sider Shopping, após 100 anos, uma exposição organizada em parceria com a Secretaria de Cultura de Volta Redonda, que homenageia esse movimento que provocou tantas transformações na cultura brasileira. Convidamos a todos, não só os moradores de Volta Redonda, mas a toda a região Sul Fluminense para prestigiar essa exposição que com certeza será um sucesso”, convidou Patrícia.

Exposição Temática em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922

Tema da Exposição: Semana de Arte Moderna 100 anos – Do Modernismo ao Contemporâneo

Data da exposição: De 15/02 a 15/03

Horário para visitação: Horário de funcionamento do Sider Shopping

Entrada Gratuita

Classificação Livre

Artistas de Volta Redonda

Parceria: Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Sider Shopping