Oito cães e quatro gatos ganharam novos lares, feira ocorreu pela primeira vez no shopping Park Sul, no último sábado

A 10ª edição do Espaço ‘Família Animal’ realizada pela primeira vez no shopping Park Sul, no último sábado, contabilizou 12 adoções. O evento é promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), e a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal da pasta.

Ao todo, oito cães e quatro gatos ganharam novos lares. A coordenadora de Defesa e Bem-Estar Animal da SMMA, Ana Andrade, citou a importância da guarda responsável. “Doze adoções. Novas histórias de amor que começaram em nosso evento. Faça chuva ou faça sol, nunca desistimos de tentar dar uma chance para um animal ser feliz”, destacou a coordenadora.

Cerca de 30 animais estavam disponíveis para adoção, incluindo os cães abandonados na Rodovia do Contorno, resgatados pela equipe da coordenadoria em parceria com a SPA-VR (Sociedade Protetora dos Animais de Volta Redonda). Entretanto, nenhum deles foi adotado. Ana Andrade citou que estes animais continuam em busca de uma família.

“Infelizmente, os três cães que levamos para a feira de adoção não ganharam um lar. Os animais seguem disponíveis para guarda responsável. Os cães adultos sofrem grande preconceito, mas se a pessoa está pensando em ter um novo amigo e levá-lo para casa, talvez seja uma boa ideia considerar adotar um adulto. Os pets mais velhos têm suas vantagens e certamente vão conquistar o adotante e sua família”, comentou a coordenadora.

Os animais da feira de adoção são provenientes de fiscalização de maus-tratos e de acumuladores de animais acompanhados pela SMMA e CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

Os animais adultos foram disponibilizados para adoção já castrados, enquanto os filhotes terão o procedimento garantido no CCZ, mediante apresentação de cópias do Termo de Adoção e dos documentos pessoais. O agendamento deve ser feito pelo telefone: (24) 3339-4555.

Para doar

As ONGs e Protetores de Animais que desejarem doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal na SMMA para se cadastrarem e serem orientados sobre as exigências legais para participar do espaço de adoção, já que há o limite de animais a serem disponibilizados nos eventos, em razão do espaço físico.

A SMMA fica na Rua General Silvio Raulino de Oliveira, nº 139, no bairro Ponte Alta. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3350-7123.

Fotos: Cedidas pela SMMA