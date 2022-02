Jovens, de 12 a 17 anos, que tomaram a segunda dose há mais de 28 dias devem fazer o reforço

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia a aplicação da terceira dose contra a Covid-19 em adolescentes imunocomprometidos. A vacina começa a ser aplicada nesta segunda-feira, dia 14, para jovens, de 12 a 17 anos, em todas as unidades básicas de saúde, das 09h às 16h.

A terceira dose será feita, exclusivamente, com a vacina Pfizer adulto. Os adolescentes imunocomprometidos devem fazer o reforço 28 dias após a segunda dose, e a 4ª dose depois de quatro meses.

A partir de agora, o Ministério da Saúde orienta que o esquema primário de vacinação desse grupo deve ser feito com três doses. Após a conclusão desse esquema, é recomendada ainda a 4ª dose, quatro meses após a terceira. Essa orientação já vale para a população adulta, acima de 18 anos, com alto grau de imunossupressão.

O CDI (Centro de Doenças Infecciosas) também oferece a dose contra Covid-19 aos portadores do vírus HIV e de doenças crônicas transmissíveis (tuberculose, hepatites), que fazem tratamento na unidade. O atendimento para vacinação será no mesmo horário das 9h às 16h. O CDI funciona na Rua Dionéia Andrade Faria, nº 329, bairro Aterrado.

Os adolescentes devem apresentar o cartão de vacinação contra a Covid-19, CPF ou cartão SUS, em um dos locais de aplicação.

Quem pode se vacinar?

Se enquadra nesse grupo adolescentes com doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatóide, doença de crohn, anemia hemolítica e ainda jovens que estejam passando por quimioterapia, que fizeram algum tipo de transplante de órgãos ou de células tronco, que vivem com HIV/AIDS, que fazem hemodiálise, entre outros.

Vacinação infantil é ampliada para 12 unidades de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) amplia a vacinação infantil contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira, dia 14. As doses pediátricas serão oferecidas para crianças de 6 a 11 anos em 12 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs): Padre Josimo, Conforto, Rústico, Jardim Paraíba, Água Limpa 2, Vila Rica/Tiradentes, Roma 1, Açude 1, Retiro 2, Vila Brasília, Vila Rica/Três Poços e Santo Agostinho, das 09h às 16h.

As escolas municipais: João XXIII, no Retiro, e Prof.ª Mariana Bressan, no bairro Santa Cruz, continuarão realizando a vacinação pediátrica.

A Prefeitura esclarece que as crianças de 5 anos continuarão sendo vacinadas, exclusivamente, nas unidades de saúde: Conforto, Retiro 2, Jardim Paraíba e São Luiz.

As crianças deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais. É necessário apresentar os seguintes documentos: caderneta de vacinas, cartão do SUS ou CPF da criança.

Quase 10 mil crianças vacinadas

De acordo com o balanço da secretaria de Saúde, em Volta Redonda 9.946 crianças na faixa etária de 5 a 11 anos já foram vacinadas contra a Covid-19. O balanço é referente ao período de 17 de janeiro a 12 de fevereiro.

Vacinação adulto

A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto acontece em todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs), das 09h às 16h.

Algumas unidades funcionam com horário estendido para atendimento. Até as 18h: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/ Tiradentes, Açude 1, Santo Agostinho e Santa Cruz. Até as 21h: 249, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande.

Confira abaixo o cronograma de vacinação desta segunda-feira, dia 14

Adulto:

1ª DOSE

Para quem não se vacinou, acima de 12 anos;

2ª DOSE

Para quem tomou a 1ª dose com mais de 21 dias, acima de 12 anos;

Segunda dose da Janssen após 2 meses da dose única;

3ª DOSE

Para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose até 22/11/2021;

4ª DOSE

Idosos de 70 anos ou mais e imunossuprimidos, a partir de 18 anos, que tenham recebido a 3ª dose há pelo menos quatro meses.