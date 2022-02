Foram 15 veículos removidos ao Depósito Público, entre motos barulhentas e condutor embriagado

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) trabalharam no patrulhamento das ruas da cidade com a Operação VR em Ordem, entre a sexta-feira e o domingo. As ações ocorreram nos locais de grande movimento de bares e restaurantes, além de lugares que são alvos de reclamações por parte dos cidadãos.

Como saldo das ações, foram encaminhados ao Depósito Público Municipal 15 veículos irregulares e flagrado um caso de embriaguez ao volante.

Um total de 14 motocicletas foram recolhidas, apresentando problemas como escapamento barulhento, sem placas, condutor sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem capacetes, entre outras falhas graves. As informações foram passadas pelo comandante da GMVR, inspetor João Batista dos Reis.

De acordo com o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o objetivo é intensificar as operações do VR em Ordem, principalmente nos locais que são apontados pelos moradores como problemáticos e que causam incômodo. “As denúncias nos ajudam a nortear as ações de ordenamento da cidade”, frisou.

Embriaguez ao volante

Na sexta-feira, 11, por volta das 11h, o inspetor B.Pereira estava de serviço num cruzamento do bairro Aterrado, quando foi procurando por populares sobre o condutor de um veículo apresentar sinais de embriaguez. Ao ser abordado, o homem saiu do veículo de forma trôpega, com fala desconexa e olhos vermelhos.

“O teste do bafômetro constatou resultado positivo para alcoolemia de 0,67 mg/L”, afirmou o inspetor.

O condutor foi encaminhado à 93ª DP, para as providências cabíveis e o veículo foi removido ao Depósito Público Municipal, cumprindo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Presos por assalto

No sábado, 12, por volta das 21h30, um homem avisou ao guarda municipal Daniel que três senhoras tinham sido assaltadas, na ponte que liga os bairros Parque das Ilhas e Ilha São João. Dois homens, de 34 e 23 anos, foram abordados, e na revista o GM encontrou uma faca com cada. Os dois foram levados à 93ª DP para as medidas cabíveis. Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR