O vereador Luciano Mineirinho tem buscado ouvir todas as demandas da população. Desta 2017 buscamos ouvir todas as demandas da população, sempre atendemos as terça-feira ouvindo e dando voz ao povo. Hoje encerramos o nosso atendimento do ano de 2021, foram durante este ano 300 atendimentos, buscando resolver todos os problemas e demandas que vem ao nosso encontro.

E ouvindo e trabalhando junto com o povo que conseguimos uma cidade melhor.