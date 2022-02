Um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira envolveu um carro e um ônibus da Viação Pinheiral na Altura da Radial Leste, na BR-393, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Segundo informações do local, ninguém ficou ferido. O trânsito ficou com retenção até a retirada dos veículos do local. Foto: Matheus Freitas