Angra Audax e Vasco não será realizado em Angra dos Reis

Apesar dos esforços da diretora do Angra Audax, em parceria com a prefeitura de Angra dos Reis, para receber Audax x Vasco, o jogo será realizado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Essa decisão foi tomada devido a uma solicitação da Record TV à Federação de Futebol do Estado do Rio de janeiro (FERJ) para a mudança do horário do jogo para à noite, e o estádio Jair Toscano de Brito não atende às condições para transmissão de um jogo noturno.

A diretoria do Angra Audax salienta que vai continuar e empenhado em atender às exigências da federação para receber o jogo da última rodada em Angra dos Reis, contra o Botafogo. Texto e foto: Assessoria do Audax Angra