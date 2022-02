Com a aposentadoria especial, a partir dos 55 anos, a remuneração corresponderá ao valor pago na ativa

Visando reestruturar a carreira dos guardas municipais, estabelecendo maior igualdade de direitos e ampliando os benefícios, o deputado federal Delegado Antonio Furtado sinalizou seu apoio à PEC (Proposta de Emenda à Constituição), que permite a criação de polícias municipais, em substituição às atuais guardas municipais, destinadas à proteção patrimonial, entre outros serviços.

O quadro de servidores da instituição deverá ser preenchido por guardas municipais ou através de concurso público. Com a alteração, os profissionais poderão usufruir de benefícios semelhantes aos dos demais agentes da segurança pública.

Entre as principais melhorias, o parlamentar citou a aposentadoria especial, a partir dos 55 anos, para ambos os sexos. O deputado completou que a remuneração do servidor, ao se aposentar, corresponderá à totalidade do valor pago na ativa, sem redução.

– Além disso, sempre que ocorrer modificação no salário dos servidores em atividade, o valor da aposentadoria deverá ser reajustado. Acredito que é uma mudança muito positiva, uma oportunidade de valorizar e destacar a carreira dos guardas municipais. Esses profissionais necessitam de incentivos e reconhecimento para exercer suas funções da melhor forma possível, aplicando suas competências na garantia da segurança da população – afirmou.

As alterações não acabam por aí. O parlamentar ainda acrescentou que, no caso de pensão por morte, a remuneração devida aos dependentes dos servidores será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente ao valor atual do cargo.

– Com a aposentadoria por incapacidade permanente, o direito é bem semelhante. O valor pago também será correspondente à remuneração integral. Eu sempre defendi a equiparação de direitos para todos os integrantes de órgãos ligados à segurança pública. Logo apoiar essa PEC, é dar mais condições de trabalho aos guardas municipais, futuros policiais municipais, oferecendo garantias a eles e às suas famílias – frisou.

O deputado também chamou atenção para um fato importante e que compromete diretamente o futuro dos guardas municipais. Hoje, ao se aposentar, o parlamentar explicou que os agentes podem ter seus salários reduzidos, visto que não há nenhuma legislação que obrigue a manutenção da remuneração e eventuais reajustes.

– Com a PEC, haverá uma preservação do salário. É uma vitória para os agentes que dedicam suas vidas e carreiras para cuidar da sociedade. É justo que, ao se aposentar, eles continuem sendo reconhecidos pelo tempo de serviço prestado – concluiu o deputado.

Assessora de Imprensa/Natacha Prado