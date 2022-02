O jornalista e cineasta Arnaldo Jabor, de 81 anos, morreu nesta terça-feira, vítima de um AVC. O jornalista e cineasta estava internado desde o dia 17 de dezembro no Hospital Sírio-Libanês. Diretor do filme “Toda Nudez Será Castigada”, Jabor integrou a geração do Cinema Novo, que revolucionou o audiovisual nacional.

Na TV Globo, Jabor foi destaque participando dos jornais comentando temas políticos, cultura e economia desde 1990.