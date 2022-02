Um jovem, de 22 anos, que conduzia uma motocicleta se envolveu em um acidente com dois carros no km 285, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital São João Batista. Segundo foi apurado pela PRF o condutor da moto não tem habilitação para conduzir este tipo de veículo. (Foto: PRF)