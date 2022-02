Polícia Militar apreende drogas em Pinheiral

Policiais militares receberam informações na tarde de segunda-feira, por volta das 16h55min, sobre o tráfico de drogas que estava sendo armazenado em uma residência, da Rua Itaperuna, no bairro Parque Maíra, em Pinheiral

Os agentes foram até o endereço e a moradora permitiu a entrada dos agentes. Após revista no quintal, foram localizado vários eppenderfs vazios numa mochila embaixo de um tambor. No quarto do suspeito foram encontrados 330 eppendorfs com substância aparentando ser cocaína e 12 trouxinhas com substancia aparentando ser maconha. O suspeito não foi encontrado na residência. A polícia foi informada de que ele estaria numa obra nas proximidades, mas tinha acabado de deixar o local às pressas.

Os agentes receberam informação que o suspeito havia se escondido na casa de sua tia, na Avenida dos Metalúrgicos, no Parque Maíra, onde foi localizado. Ele teria assumido a propriedade de todo material apreendido. No bolso do suspeito os policiais encontraram R$50. Foi dada voz de prisão para o suspeito que foi levado para a Delegacia de Polícia, de Pinheiral.