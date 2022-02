Aulas acontecem a partir do dia 21, no Ciep do bairro Bom Pastor. Projeto conta ainda com Escola Vocacionada Socioambiental que acontecerá no Ciep Ada Bogato, na Região Leste

A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima; o secretário de Educação, Marcus Barros; a primeira-dama do município, Regina Drable, a primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro e também presidente de honra da ONG Rio, Analine Castro; e o secretário de Estado de Educação, Alexandre do Valle; participaram na tarde desta terça-feira, 15, da aula inaugural da Escola Vocacionada à Música no Ciep – 485 – João Batista Barros, localizado no bairro Bom Pastor. O projeto de Escola Vocacionada, desenvolvido através de parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, acontecerá em duas unidades escolares, a partir do próximo dia 21, quando será iniciado o ano letivo municipal. O Ensino Médio integrado com aulas específicas de música será realizado no Ciep Bom Pastor, enquanto as aulas da Escola Vocacionada Socioambiental acontecerão no Ciep Ada Bogato, no Paraíso de Cima, na Região Leste.



A proposta é ampliar as oportunidades de ensino e aprendizagem de forma integrada para alunos do sexto ano do Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio, já que até 2021, as atividades das escolas em tempo integral alcançavam alunos da Educação Infantil ao quinto ano do Ensino Fundamental. Com as duas Escolas Vocacionadas, Barra Mansa completa 10 unidades com ensino em tempo integral nas seguintes localidades: Centro (01), Vista Alegre (03), Vila Elmira (01), São Judas (01), Santa Izabel (01), Vila Principal (01) e Paraíso (01).

Na abertura do evento, Marcus Barros, que é professor da rede pública, lembrou da sua trajetória profissional, ressaltando que foi justamente naquele Ciep que iniciou sua carreira profissional, em 1994. “Temos certeza que nossos alunos terão uma formação integralizada que abrirá diversos caminhos e possibilidades em sua jornada, formando assim seu caráter. Agradeço ao Secretário de Estado de Educação e ao governador Cláudio Castro que sempre, de forma célere e resolutiva, atendeu as várias demandas e parcerias propostas pelo município”, destacou.

Alexandre Valle enfatizou que o momento era de muita alegria e representava mais uma revolução administrativa da parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Barra Mansa. “Este projeto já nasce grande e, com certeza, representa um marco para a história do Rio de Janeiro que inaugura sua primeira escola vocacionada à música”.

Analine Castro ressaltou a importância de oferecer oportunidades de forma continuada aos alunos. “A música e a arte ajudam a transformar a vida das pessoas. Então, aproveitem este momento de aprendizagem, crescimento e oportunidades”.

Já a vice-prefeita, Fátima Lima, salientou que a Escola Vocacionada à Música representava a concretização do sonho de muita gente, inclusive do maestro Vantoil de Souza, um dos idealizadores do Projeto Música nas Escolas, desenvolvido no município há cerca de 20 anos. “A parceria estabelecida entre Barra Mansa e o Estado tem rendido bons resultados. O governador Cláudio Castro tem ajudado o município a enfrentar as dificuldades e hoje ainda, haverá o anúncio de diversos investimentos em nossa cidade”.

O evento reuniu ainda o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal, o subsecretário de Estado de Planejamento e Ações Estratégicas, Ricardo Piquet, o maestro Vantoil de Souza e representantes da Coordenadoria Regional da Secretaria de Educação.

A cerimônia foi abrilhantada com a apresentação musical de alunos do Projeto Música nas Escolas e da Orquestra de Jazz.

ESCOLA VOCACIONADA À MÚSICA

O ensino regular na Escola Vocacionada à Música acontecerá das 7h30 às 11h55, enquanto o ensino específico de música, será das 13h às 15h30 ou 16h40. Os alunos terão um intervalo para almoço e descanso entre 12h e 13h. Inicialmente, o projeto contemplará quatro turmas de Ensino Fundamental II (duas turmas de 6º ano e duas turmas de 9º ano); no Ensino Médio, uma turma de 1º ano que se constitui pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, os chamados Itinerários Formativos, que visa o aprofundamento de conhecimentos. A Escola Vocacionada de Música defende a continuidade e complementaridade na formação dos estudantes.

ESCOLA VOCACIONADA SOCIOAMBIENTAL

Com a proposta de levar para a sala de aula discussões acerca das questões ambientais relevantes no mundo contemporâneo e formar estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio na metodologia STEAM Education (iniciativa estruturada na articulação de ciências, tecnologia, engenharia, arte e matemática), a Escola Vocacionada Socioambiental funcionará no Ciep Ada Bogato, no Paraíso de Cima, na Região Leste.

A grade curricular será composta das aulas tradicionais, acrescidas da implantação dos projetos da Horta Escolar, Agroecologia, oficina de Língua Inglesa, Maker, Cultura Financeira Sustentável e o Laboratório de Experimentação.

Após a cerimônia, a comitiva estadual seguiu para o Ciep- 493 – Antonieta Salinas de Castro, no bairro Vista Alegre, onde conheceram os projetos desenvolvidos com empresas do setor automotivo desde 2016. Na oportunidade, foram apresentados experimentos no Laboratório de Elétrica , como o controle predial de iluminação, e no Laboratório Industrial, a exemplo do sensor aplicativo de barreira de luz, utilizado em elevadores e braços robóticos da indústria.

Fotos: Chico de Assis