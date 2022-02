Projeto Ação Cidadania acontecerá no próximo dia 17, no bairro Santa Cruz

Os moradores do Residencial Ingá II, do bairro Santa Cruz, recebem nesta quinta-feira, dia 17, o Projeto Ação Cidadania, realizado pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda. O atendimento à população será concentrado no estacionamento do residencial do ‘Minha Casa, Minha Vida’, das 9h às 16h.

Os moradores terão acesso a diversos serviços gratuitos, como ações de saúde, atividades recreativas e culturais, doação de mudas, corte de cabelo, distribuição de absorventes, Cadastro Único (CadÚnico) e Auxílio Brasil, além de vacinação. A programação é voltada para pessoas de todas as idades.

As ações comunitárias são coordenadas pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), com o apoio de todas as secretarias e autarquias. O projeto, que havia sido iniciado na gestão do prefeito Antônio Francisco Neto, foi paralisado pelo governo anterior e hoje está sendo retomado.

Segundo o secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, o objetivo do programa é facilitar ao cidadão o acesso a serviços públicos e proporcionar em muitas áreas o atendimento imediato.

“É uma forma de levar a prefeitura até a comunidade para que ela tenha acesso aos serviços com mais facilidade”, afirmou.

Residencial Ingá I recebe o projeto no dia 24

No próximo dia 24, o residencial Ingá I também vai receber o projeto Ação Cidadania, das 9h às 16h. As ações cidadania serão realizadas em diversos bairros. A expectativa é que nesses dois dias, sejam prestados mais de 1,5 mil atendimentos.

“Esse trabalho social que a prefeitura preparou vai movimentar as comunidades. É importante que todos participem para conhecer os serviços que a administração municipal oferece. Os residenciais do ‘Minha Casa, Minha Vida’ precisam muito da nossa atenção, por isso vamos realizar esse evento em diversas comunidades e levar essas pessoas para dentro dos nossos equipamentos”, concluiu o secretário Munir.