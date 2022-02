Rua Doutor Mário Ramos permanece interditada em Barra Mansa

A Rua Doutor Mário Ramos, no Centro, permanece interditada nesta terça-feira, 15. Na tarde de segunda-feira, 14, parte da via desabou devido ao rompimento de uma galeria de água pluvial que arrebentou as tubulações de gás e água e fez parte da calçada de um estacionamento particular ceder. A Defesa Civil, equipes da Secretaria de Manutenção Urbana e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) estão no local averiguando quais trabalhos serão necessários para que a adversidade seja resolvida o quanto antes.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, o rompimento da galeria já estaria acontecendo internamente e teria ocasionado os demais transtornos na rua. “A gente acredita que já existia um rompimento na galeria e que foi assoreando, tirando o material de base, a sustentação da via e da calçada e deixando o local oco. Ontem, devido ao peso da estrutura e a chuva forte, a estrutura terminou de ceder o que estava escorando a calçada”, explicou.

O coordenador afirmou que ainda não há previsão para a liberação da rua, mas que a manutenção já foi iniciada. “As equipes do Saae e da Manutenção Urbana estão avaliando os serviços que serão necessários. Até o momento, já estão começando com a escavação para estabilizar o aterro já existente para rebaixar o piso para que a máquina tenha acesso à galeria. Posteriormente, será feita a recomposição de toda a área de aterro para restabelecer a via, as redes de água potável e da galeria de drenagem”, revelou João Vitor.

De acordo com a equipe da Defesa Civil, o vazamento de gás já foi interrompido. A empresa Naturgy, antiga CEG, esteve no local e já religou o fluido que havia sido fechado.

O Subcomandante da Guarda Municipal, Sergio Augusto dos Reis, explicou como o trânsito do local irá funcionar durante a interdição. “Nós vamos fazer uma mão dupla na Mário Ramos para atender os moradores da parte de cima e vamos fazer uma mão inglesa na descida entre as Ruas José Alves Caldeira e Monsenhor Costa, para inverter o fluxo e auxiliar na passagem da população”. Fotos: Diego Raffide