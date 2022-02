Evento vai reunir representantes de 17 municípios da região nesta quarta-feira, 16, para divulgação do Bolsa Atleta e da Lei de Incentivo ao Esporte

O município de Volta Redonda vai receber uma etapa do projeto “Caravana do Esporte” na manhã desta quarta-feira, 16. A iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro tem como objetivo firmar parcerias com municípios, incentivando a prática esportiva e a implementação de políticas públicas para o setor. O evento será realizado no Auditório da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Volta Redonda, no Aterrado, entre 9h30 e 13h, e vai reunir secretários de Esporte de 17 municípios da região.

Durante o encontro, o secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, Gutemberg Fonseca, vai divulgar ainda o programa Bolsa Atleta, a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e o projeto “RJ Em Movimento”, além de entregar material esportivo para os municípios.

Além de representantes da Smel de Volta Redonda, participam do evento membros das secretarias de Miguel Pereira, Paty do Alferes, Vassouras, Barra do Piraí, Pinheiral, Piraí, Itatiaia, Valença, Barra Mansa, Quatis, Resende, Paulo de Frontim, Porto Real, Rio das Flores, Mendes e Paracambi.

A secretária de Esporte de Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela, agradeceu ao governador Cláudio Castro, que estará na cidade nesta quarta-feira, 16, anunciando muitos investimentos, por mais este incentivo. “É papel do poder público criar mecanismos para fomentar o esporte. A prática esportiva é benéfica para o cidadão e para a sociedade, trabalhando liderança, trabalho em equipe, respeito às regras, valores fundamentais na construção da cidadania”, ressaltou Rose.

O Governo do Rio de Janeiro divulgou, neste fim de semana, edital com 600 vagas do Programa Bolsa Atleta, que prevê pagamentos de R$ 500 a R$ 5 mil para auxiliar a manutenção da carreira dos atletas de alto rendimento e a formação de novos talentos.

O projeto “RJ Em Movimento” prevê a implantação de núcleos esportivos com diversas modalidades de esporte de acordo com a demanda de cada município, incluindo núcleos voltados para Pessoas Com Deficiência (PCDs)

A Lei de Incentivo ao esporte é um instrumento do Estado do Rio que dá incentivo fiscal para a empresa que promove eventos culturais e esportivos em seu território. A empresa pode solicitar o desconto de parte do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) em troca do patrocínio a um evento esportivo de sua escolha. Este evento deve ser aprovado pela Comissão de Projetos Esportivos Incentivados.

Secom/PMVR