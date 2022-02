Um adolescente de 14 anos foi apreendido nesta quarta-feira, por suspeita de tráfico de drogas, em Angra dos Reis. Segundo o delegado Vilson de Almeida, o menor vendia as drogas através das redes sociais. Após denúncia anônima, os policiais civis foram até a casa do adolescente, no bairro Monsuaba. Ao avistar os agentes ele tentou fugir, mas depois acabou admitindo que as drogas estavam no quarto. Numa sacola, foram encontrados 47 pinos de cocaína e a mesma quantidade em pequenos tabletes de maconha.

Segundo o delegado, o menor informou que recebia as drogas de um traficante de Antares, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Disse também que ele mesmo fazia a entrega e evitava sair com grande quantidade de drogas, pois se fosse abordado pela polícia, passaria por usuário.