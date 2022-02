Um caminhoneiro foi assaltado na noite de terça-feira, por volta de 20 horas, no Posto Floresta, no bairro Fazenda da Barra I, em Resende. A vítima relatou que estava no interior de seu caminhão, quando dois suspeitos se aproximaram e anunciaram o assalto. Um assaltante estava armado. Foram levados um celular Moto G10, uma aliança de ouro e R$300,00.

Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local. A vítima foi encaminhada à delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.