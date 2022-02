Comunicado – Adiamento do Governo Presente em Volta Redonda

A Prefeitura de Volta Redonda lamenta a tragédia ocorrida por conta das chuvas no município de Petrópolis e informa que toda a agenda do governador Cláudio Castro em Volta Redonda com o evento Governo Presente programada para esta quarta-feira (16) foi adiada. Uma nova data será informada posteriormente. O Fórum de Desenvolvimento Econômico está mantido, às 9h, na Associação Atlética Comercial.

A Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) já estão em contato com a prefeitura da cidade serrana, para ajudar como for possível e dentro do que for preciso.

O governo municipal agradece o apoio do governador nos investimentos que têm sido realizados em Volta Redonda e os que seriam anunciados durante o Governo Presente, como o início do projeto de Mobilidade Urbana e os recursos para reforma e melhorias no Hospital do Retiro e na UPA Santo Agostinho.

“Nós desejamos sucesso ao governador e muita luz ao povo de Petrópolis. Que Deus nos abençoe e que essas chuvas possam dar uma trégua. Em breve, se Deus quiser, vamos receber o governador para anunciar outras boas novidades”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto. =