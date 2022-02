Governo do Estado investe em melhorias na UPA e Hospital do Retiro

Investimentos na saúde vão prosseguir com aprovação de projetos para melhorias no Hospital São João Batista, Laboratório e nova base do Samu

O Governo do Estado liberou nesta semana, importantes recursos para a área da saúde de Volta Redonda. Entre as melhorias, estão investimentos em duas unidades de saúde: R$ 18,9 milhões para reforma e aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro); e R$ 1,9 milhão para reforma e ampliação da UPA 24h do bairro Santo Agostinho.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), também já foi autorizado investimento de R$ 3,4 milhões para a área laboratorial de análises clínicas e exames do município. Outros projetos estão em análise, como a obra de reforma e melhorias para o Hospital São João Batista (HSJB), e a construção da base descentralizada do Samu em Volta Redonda.

O Governo do Estado anunciou também a liberação de recursos (aproximadamente R$ 2 milhões) para a implantação da Central Regional de Regulação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) do Médio Paraíba, no bairro Vila Rica-Tiradentes.

“Volta Redonda sempre foi referência de saúde no Sul Fluminense e agora recebe investimentos que vão ampliar a capacidade de atendimento e melhorar o acolhimento à população. Agradeço mais uma vez ao governador Cláudio Castro pela parceria que tem ajudado Volta Redonda a se recuperar e voltar a crescer”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Hospital do Retiro

Dentre as melhorias a serem realizadas no Hospital do Retiro, estão: ampliação do pronto-socorro; criação da clínica covid; instalação de novos banheiros para acompanhantes, funcionários e pacientes; reforma geral da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo); reforma e adequação das enfermarias de clínica médica. Também serão feitas reforma, adequação e modernização de toda a parte elétrica do hospital; reforma e redimensionamento do esgoto hidrossanitário e pluvial da unidade; reforma geral do telhado e da fachada, e readequação da recepção; reforma, ampliação e humanização do necrotério; entre outras intervenções.

UPA Santo Agostinho

Na reforma e ampliação da UPA do bairro Santo Agostinho, o objetivo é organizar os fluxos para melhor atendimento aos pacientes e seus familiares, e melhor condição de trabalho aos funcionários.

A série de melhorias contempla a substituição de itens de acabamento já desgastados com o tempo; nova climatização em todas as salas; modernização da sala de raio-x; a unidade contará com Setor de Laboratório para maior velocidade nos resultados e apoio aos médicos; será implantado o Setor de Esterilização, evitando deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde. A UPA ganhará também uma nova e moderna recepção para melhor acolhimento aos usuários, além de nova iluminação.

Imagens de divulgação – Secom/PMVR