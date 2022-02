Resgate só foi possível após denúncia de morador, que estranhou o veículo desconhecido na vizinhança

Na manhã desta quarta-feira, 16, a Unidade de Guarda Comunitária (UGC) de Volta Redonda, que trabalha no atendimento direto com a população dos bairros, estava em ronda de rotina pelo bairro Caieiras, quando foi abordada por um morador. Aos agentes foi avisado que havia um carro em um terreno no final da Rua da Imprensa, que teria sido deixado no local na noite anterior.

O inspetor Mendes, responsável pelo Setor III da UGC, ao verificar no sistema Infoseg, do Ministério da Justiça, constatou que havia o registro de roubo/furto feito no dia anterior na 93ª DP (Delegacia de Polícia). O veículo estava sem as placas e sem duas rodas, sendo encaminhado à delegacia para as medidas cabíveis.

Segundo o secretário Municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, esse foi mais um exemplo positivo da interação entre a população e a Guarda Municipal.

“Costumo dizer que não há sucesso na segurança pública sem a parceria entre as forças de segurança e a comunidade. É através da denúncia do cidadão que o agente público consegue manter o ordenamento da cidade e a diminuição dos crimes”, afirmou. Foto cedida pela Semop/Secom/PMVR