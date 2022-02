Prefeitura de VR altera horário de quatro unidades básicas de saúde

UBSFs dos bairros 249, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande passarão a funcionar até as 19 horas, a partir desta quinta-feira, dia 17

Por conta da diminuição dos casos de Covid-19, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), altera o horário de quatro unidades básicas de saúde – que funcionavam com escala estendida para atendimento.

As UBSFs dos bairros: 249, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande passarão a funcionar até 19 horas, de segunda a sexta-feira. A mudança começa nesta quinta-feira, dia 17. Anteriormente, estas unidades funcionavam até as 21 horas, principalmente, para acolher pacientes com suspeita de Covid-19.

A coordenadora da Atenção Primária em Saúde de Volta Redonda, Albanéa Trevisan, citou que as unidades tiveram um trabalho intenso e ininterrupto no combate à pandemia. Albanéa ressaltou ainda a dedicação dos profissionais de saúde na luta contra a Covid-19.

“Nossas equipes fizeram o possível para oferecer uma assistência em saúde de qualidade a toda população. Foram meses intensos de trabalho no combate à doença disponibilizando testagens e atendimento médico, além de outros serviços básicos que as unidades fazem diariamente. Gostaria de parabenizar o empenho e a dedicação de todos os profissionais de saúde e demais servidores”, comentou a coordenadora, acrescentando que as unidades vão continuar com atendimento à Covid-19, caso haja procura.

A coordenadora mencionou ainda que o atendimento até as 19 horas será integral no acolhimento de crianças, gestantes, adultos e idosos para vacinação, consulta médica, entrega de medicamentos, entre outros serviços da Atenção Primária.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, aponta que a vacinação contra a Covid-19 foi a principal responsável pela queda dos casos no município.

“Por conta da melhora dos indicadores da Covid-19 no município, graças à campanha de vacinação, estamos com pouca demanda e era pra isso que estas unidades de saúde funcionavam até mais tarde. A mudança do horário para atendimento até as 19 horas é para conseguir atender as pessoas, inclusive para vacinação”, disse o médico.

O município possui 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs). Sendo que dez funcionam com horário estendido para atendimento a população. Até as 18 horas: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Santo Agostinho e Santa Cruz. Até as 19h: 249, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande. Demais unidades das 08h às 16h.

Central de testagem para Covid registra 19% na taxa de positividade

A central de testagem para Covid-19, implantada pela Prefeitura de Volta Redonda na Ilha São João, registrou o percentual de 19,22% na positividade dos exames realizados nessa segunda-feira (14). A menor até o momento. Esta taxa ainda é inferior do que a contabilizada na semana passada, dia 10, que apontava o percentual de 24,23%.

Dos testes feitos nessa segunda (14), 69 deram positivos enquanto 288 apresentaram resultado negativo para Covid-19. No último fim de semana, dias 12 e 13, os índices de positividade variaram entre 25% a 27%.

Vale lembrar que o maior índice de positividade já registrado na central na Ilha São João foi em 23 de janeiro. A taxa de exames confirmados para a doença chegou a 43%, no ápice da atual fase da pandemia com a variante Ômicron, com 664 testes confirmados para a doença. Neste dia, mais de 1,5 mil pessoas foram até a Ilha São João para fazer testes.

Secom/PMVR