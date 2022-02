Equipes estão removendo barro, recolhendo entulhos limpando bueiros, dentre outras ações. Infraestrutura também iniciou tapa-buraco no Santo Agostinho

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Infraestrutura (SMI), realiza nesta semana uma força-tarefa de limpeza e manutenção em diversos bairros pela cidade. São ruas, praças e outros espaços públicos por onde as equipes estão atuando na remoção de galhos de árvores, recolhimento de entulhos e detritos, e outros serviços, principalmente por conta das chuvas. Um desses pontos atendidos foi a Ponte Pequetito Amorim, no Aterrado, onde foi feito trabalho de raspagem de terra e de barro acumulado embaixo de trecho da via.

As equipes também realizaram roçada e limpeza da Praça Felipe Name, no bairro Jardim Normândia, dentro da unidade do Projeto Curumim e na praça ao lado, no Volta Grande. A limpeza também aconteceu na Escola Municipal Professor Wladir de Souza Telles, no Vila Rica-Tiradentes, e em uma servidão do bairro Vila Brasília.

Com apoio de caminhões e outros maquinários, foi feita lavagem da praça Rotary, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. O caminhão Sewr Jet, emprestado pelo Governo do Estado, auxiliou no trabalho de lavagem dos ralos da Rua 209, no bairro Conforto.

Tapa-buraco – A secretaria de Infraestrutura também iniciou nesta semana, uma operação tapa-buraco com asfalto quente no bairro Santo Agostinho. Diversas vias estão recebendo o serviço para melhorar as condições das pistas para o tráfego de veículos.

“O período chuvoso acelera o crescimento do mato e prejudica alguns pontos de asfalto na cidade. Estamos reforçando as equipes para atender toda a cidade, priorizando os locais e bairros mais afetados”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Gama. Fotos cedidas pela SMI-Secom/PMVR