PRF arrecada donativos para vítimas das chuvas em Petrópolis

A PRF divulgou que está arrecadando donativos para as vítimas das fortes chuvas que assolaram a cidade de Petrópolis. A população necessita de alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene pessoal e roupas. As doações deverão ser entregues em qualquer unidade da PRF no estado do Rio de Janeiro.

Na BR-393, os donativos poderão ser entregues nos postos localizados no km 182, próximo à entrada de Paraíba do Sul , no km 275, em Dorândia – Barra do Piraí e na sede da delegacia no km 255, no Belvedere, também em Barra do Piraí.