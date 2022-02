PRF prende condutor transportando drogas na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) em trabalho de fiscalização de combate ao narcotráfico abordaram no início da madrugada desta quarta-feira, por volta de 00h20min, um Toyota Corola (Rio de Janeiro), no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O condutor, de 36 anos, apresentou nervosismo extremo com a abordagem o que levantou suspeita dos agentes. Ao realizarem revista no interior do veículo foram encontrados vários cigarros de maconha e crack.

Foram encontrados também vários papelotes de cocaína e mini tabletes de maconha e meio tablete de cocaína (cerca de 500 g). Quase todo material estava pronta para venda no varejo em “bocas de fumo”. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito por tráfico de drogas.

No total foram apreendidos 870 g de cocaína e 6 kg e 150 g de maconha. A ocorrência foi encaminhada para 90ª DP de Barra Mansa.