Tema da ação foi o bem-estar físico e mental do trabalhador em tempos de pandemia

Ansiedade, depressão e outras condições são alguns dos resultados de três anos da pandemia da Covid-19. Por esse motivo, o Programa Saúde Mental e Outras Drogas vem realizando desde o ano passado capacitações com o foco em cuidar do bem-estar dos trabalhadores que atuam na área de saúde mental durante o período da pandemia. O encontro, que ocorreu no auditório do Parque Natural de Saudade, recebeu cerca de 30 profissionais, divididos em dois horários, e contou com a palestra de psicólogas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A coordenadora do Programa Saúde Mental e Outras Drogas, Maria Elvira da Cunha, explicou o intuito do evento. “É uma forma da gente tentar cuidar de quem cuida. A pandemia trouxe prejuízos para toda a população, além de luto e dificuldades emocionais pela falta das relações sociais ou até pelo excesso delas, devido ao isolamento. Essa readaptação tem sido muito difícil e o nosso objetivo é ajudar nossos profissionais a lidarem com esse ‘cansaço pandêmico’ que tanto nos acomete. Quem se sente cuidado, cuida melhor”.

De acordo com a psicóloga da Coordenação de Saúde do Trabalhador da Fiocruz, Denise Nogueira, cuidar do bem-estar do profissional é essencial para garantir que ele esteja bem e realize suas ações da melhor forma possível. “Acho que muitas vezes o cuidado é focado no usuário somente e o trabalhador da saúde fica sem ter muito lugar para se cuidar. Acho que o cuidado institucional para o trabalhador da saúde na pandemia, especialmente agora depois de 3 ondas, é super importante”, disse a psicóloga.

Elisia da Silva Marins da Cruz, enfermeira do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (Caps AD), agradeceu à prefeitura pela iniciativa de se preocupar em cuidar dos profissionais. “Achei interessante essa educação continuada porque dificilmente tem órgãos que se preocupam com o funcionário e é legal ter um momento para que possamos cuidar da gente e da nossa saúde mental”, finalizou Elisia. Fotos: Felipe Vieira