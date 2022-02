Primeira dose da Pfizer pediátrica será aplicada na Clínica da Família, Policlínica Manejo e PSF Paraíso, das 17h às 20h

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza mais uma etapa da vacinação contra Covid-19 para o público infantil. Nesta quinta-feira, dia 17, será aplicada a primeira dose da Pfizer pediátrica em crianças de 5 a 11 anos em horário estendido, das 17h às 20h, nas seguintes unidades: Clínica da Família, Policlínica Manejo e PSF Paraíso.

Para a vacinação do público infantil, os pais ou responsáveis devem estar presentes e com os seguintes documentos da criança em mãos: cartão de vacinação, CPF e cartão do SUS (se tiver). Além do comprovante de residência dos pais. Em caso de ausência dos pais, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito, que poderá ser encontrado nas unidades de saúde.

Vale destacar que é necessário ter um intervalo de 15 dias entre o imunizante Pfizer e outras vacinas. As crianças que estiverem infectadas com a Covid-19, mesmo que assintomáticas, precisam aguardar 28 dias para receber a vacina.

-Mais uma etapa será realizada para alcançarmos os pequenos munícipes. Desta vez no período da noite para que os pais e responsáveis consigam levar seus filhos para se vacinarem. Todas as vacinas do público infantil foram aprovadas pela Anvisa e são seguras. Os profissionais na noite desta quinta-feira aplicarão a Pfizer pediátrica, que tem a tampa e o rótulo de cor laranja, diferente da vacina dos adultos. O intervalo entre as doses é de, no mínimo, oito semanas – comentou o secretário de Saúde, Tande Vieira.

Vacinação infantil também pela manhã

Também nesta quinta-feira, dia 17, Resende realiza outras etapas da imunização infantil pela manhã. Serão aplicadas primeiras doses da Pfizer pediátrica em crianças de 5 a 11 anos, das 9h às 12h. Este imunizante será aplicado nas seguintes unidades: ESF Barra 1, ESF Barra 2, ESF Barra 3, ESF Morada da Barra, ESF Novo Surubi, ESF Surubi Velho, ESF Cabral/Alambari, ESF Morro do Cruzeiro, ESF Parque Minas Gerais, ESF São Caetano, ESF Centro, Centro Municipal de Imunização, ESF Serrinha/Capelinha, ESF Mauá, ESF Fumaça.

E em paralelo a esta ação, crianças de 6 a 11 anos receberão a primeira dose da Coronavac. A vacinação também será das 9h às 12h, nas seguintes unidades: ESF Jardim Alegria, ESF Grande Alegria, ESF Nova Alegria, ESF Primavera, ESF Baixada da Olaria, ESF Cidade Alegria (Caixa d’água), ESF Itapuca, ESF Liberdade, ESF Vicentina, ESF Paraíso, Clínica da Família e ESF Engenheiro Passos. Lembrando que as crianças imunossuprimidas não podem tomar a vacina Coronavac.

Assim como no período da noite, os pais ou responsáveis devem acompanhar as crianças com os documentos: CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência do responsável.