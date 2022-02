Evento aprovou propostas e escolheu 55 delegados para a etapa estadual da conferência no Rio de Janeiro

Volta Redonda sediou neste mês a V Conferência de Igualdade Racial Modalidade Região Sul Fluminense, realizada no campus Aterrado da UFF (Universidade Federal Fluminense). Promovido pelo Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Comuppir) e apoiado pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), o evento teve como objetivo discutir e deliberar estratégias de promoção da igualdade racial e enfrentamento ao racismo, assegurando à sociedade a participação em políticas públicas.

A conferência recebeu representantes do poder público e da sociedade civil de Volta Redonda e dos municípios de Barra Mansa, Barra do Pirai, Resende, Mendes, Pinheiral e Quatis.

Dentre as propostas apresentadas no evento, estavam: implementação da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI) em Volta Redonda, implementação de câmeras de monitoramento para os agentes públicos que atendem a população na região Sul Fluminense; promover ações em conjunto com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para capacitar efetivamente os agentes públicos e conscientizar na prevenção contra os crimes de intolerância racial; criação do Plano Municipal de Promoção de Igualdade Racial; criação de uma linha de comunicação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR); entre outras.

As propostas foram analisadas em três eixos principais, sendo o primeiro no enfrentamento ao racismo e às outras formas correlatas de discriminação étnico-racial, étnico e cultural. O segundo eixo de propostas tratou do enfrentamento à intolerância religiosa e a todo tipo de violência por meio da invasão de território. E por fim, o terceiro eixo abordou o desenvolvimento da igualdade étnico-racial e étnico-cultural pela “promoção da igualdade de oportunidades”.

O próximo passo pós-conferência será encaminhar todas as propostas aprovadas pela plenária final ao poder público, para que elas sejam colocadas em prática nos municípios. Um total de 55 delegados eleitos na conferência vai participar da etapa estadual da Conferência de Igualdade Racial nos dias 7, 8 e 9 de março, no Rio de Janeiro.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, citou a importância do evento regional:

“Temos que destacar a relevância para o município de Volta Redonda sediar uma conferência tão importante. Nosso município tem vários coletivos e organizações que lutam há décadas pela igualdade racial, e essa conferência é uma indicação do compromisso da cidade com as lutas sociais por igualdade racial e igualdade de oportunidades. A articulação construída com os outros municípios da região também é de grande importância para o cenário regional, estadual e coloca nosso município como referência no Sul Fluminense”, disse Glória.

Outro fato citado pela secretária foi o trabalho conjunto com o Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial para uma gestão que entende como fundamental a participação da sociedade civil na construção de políticas e ações. O relatório final será tornado público para as autoridades dos municípios, para que as medidas sejam implementadas.

“O Comuppir não estava em seu pleno funcionamento, e em dezembro de 2021 foi eleito de forma democrática em plenária realizada no Memorial Zumbi. E mesmo com pouco tempo, o novo conselho se fez fundamental para o sucesso da conferência”, enfatizou a secretária Glória Amorim, agradecendo ao prefeito pela contribuição desta conferência, e ao secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, pela a parceria.