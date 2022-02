Mostra que reúne imagens e documentos judiciais sobre grandes epidemias que recaíram sobre a capital carioca será aberta nesta quinta, 17, na Biblioteca Municipal

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) abre na tarde desta quinta-feira, 17, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, a exposição e mostra de documentos judiciais “Pandemias e Epidemias no Rio de Janeiro”. A cerimônia de abertura vai contar com a presença do prefeito Antônio Francisco Neto, do secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, e do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira.

A exposição, uma proposta da diretoria geral de Gestão e de Difusão do Conhecimento (DGCOM), apresenta as grandes epidemias que recaíram sobre a cidade do Rio de Janeiro e seus principais personagens. A mostra foi elaborada a partir das pesquisas realizadas pela equipe do Museu da Justiça, com a utilização de imagens de época e de processos judiciais do Poder Judiciário fluminense.

Os processos selecionados pela equipe da Divisão de Gestão de Documentos do Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos (DEGEA) e pelo Museu da Justiça trazem informações valiosas a respeito de personagens centrais no enfrentamento às diversas epidemias. Inventários e testamentos nos ajudam a compreender como viveram estas pessoas, além de revelar aspectos importantes de suas personalidades e trajetórias.

Ações de desapropriação impetradas contra os donos de imóveis das concorridas áreas centrais da cidade ajudam a compor um cenário em que, junto com o necessário combate à propagação das doenças, mostram objetivos que nada tinham haver com a saúde da população. Os processos tratados e digitalizados, além de expostos na mostra estão disponíveis para consulta online no portal do Museu da Justiça.

Serviço

Evento: Exposição e mostra de documentos judiciais “Pandemias e Epidemias no Rio de Janeiro”.

Data: De 17 de fevereiro a 18 de março

Horário de visitação: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Local: Biblioteca Municipal Raul de Leoni, 1º piso do Memorial Gelúlio Vargas, Praça Rotary, Vila Santa Cecília.

