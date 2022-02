Adolescente é assassinado dentro de casa, em Porto Real

O adolescente Thiery Kaiki dos Santos, de 17 anos, foi assassinado dentro de sua residência, no final da noite de quarta-feira, por volta das 23h50min, na Rua Onze, no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real (RJ).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou já encontrou o menor baleado na sala, próximo ao banheiro, já morto. A mãe do menor, de 47 anos, foi encontrada com uma perfuração no cotovelo provocada por disparo arma de fogo. Ela foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência.

Ela contou aos policiais militares que cinco homens armados arrombaram a porta de sua casa e mataram o seu filho. O perito compareceu ao local e liberou o corpo que foi levado pelo Rabecão (Corpo de Bombeiros) para o Instituto Médico Legal, em Resende.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia da cidade.