A loja Casa do Gelo de Volta Redonda está recebendo doações para as vítimas da tragédia em Petrópolis, na região serrana do Estado do Rio. Há necessidade de produtos de limpeza, higiene pessoal, alimentos não perecíveis, água mineral, roupas de adultos e crianças, álcool em gel e máscara.

A Casa do Gelo fica na Avenida Antônio de Almeida, número 483, no bairro Retiro, funcionando das 8 horas à meia-noite. A empresa disponibilizará o transporte até a cidade da região serrana, além de doações de garrafas de água mineral.

“Lamentamos muito pela tragédia e nos solidarizamos aos familiares dos mortos e de toda a população de Petrópolis. É o mínimo que podemos fazer. Só quem passou por isso sabe bem a importância da solidariedade”, disse Geraldinho do Gelo, proprietário da Casa do Gelo.