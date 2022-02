Deputado Antonio Furtado envia R$ 1 milhão para ajudar Petrópolis

Para ele, o momento é de tomar atitudes imediatas; objetivo é auxiliar na recuperação da cidade

Diante da tragédia ocorrida em Petrópolis, o deputado federal Delegado Antonio Furtado afirmou que nesta quarta-feira, dia 16, data final para destinação de emendas individuais, enviou ao município serrano R$1 milhão de reais. O parlamentar considera que o momento é de tomar atitudes imediatas, para que a cidade possa iniciar a sua recuperação.

Na última terça, dia 15, fortes chuvas provocaram enxurradas, enchentes e deslizamentos no município. O número de vítimas fatais já passa de 90. Centenas de pessoas estão desabrigadas, recebendo acolhida provisória em pontos de apoio. Equipes de resgate seguem ajudando as famílias e buscando corpos entre os escombros.

O deputado é um dos membros de uma comissão externa, criada pela bancada federal do estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de identificar demandas emergenciais da população petropolitana e buscar soluções. Uma das necessidades apontadas é a liberação de linhas de crédito junto aos bancos, para que os comerciantes atingidos, e que perderam seus sustentos, possam retomar suas atividades.

– O clima é de muita comoção e tristeza. Acredito que somando esforços e com a ajuda de Deus, podemos sim colaborar para que este povo, forte e valente, possa se reerguer. Da maneira que cada um puder, seja com orações ou doações, precisamos nos solidarizar e estender nossas mãos – ressaltou.

Como delegado, o parlamentar elogiou a atuação da Polícia Civil, considerando essencial o posicionamento do secretário de Polícia Civil do Rio, Allan Turnowski. O deputado contabilizou que cerca de 200 agentes foram deslocados para prestar serviços em Petrópolis. Para ele, é positivo que a instituição compreenda a sua fundamental importância e participe efetivamente ajudando a população.

– Entre os agentes, estão peritos, legistas, auxiliares de necropsia, entre outros. Além disso, dois helicópteros sobrevoam a cidade, procurando vítimas. Uma estrutura para identificação dos corpos foi montada. Em paralelo às buscas, uma equipe está fiscalizando o aumento de preços, verificando a cobrança acima da média. Lamentavelmente, algumas pessoas acabam aproveitando para lucrar, mesmo percebendo o cenário de dor e dificuldade – pontuou.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, visitou a cidade de Barra Mansa na última terça, dia 15. O deputado Antonio Furtado esteve presente e o acompanhou. Durante o restante da semana, 11 cidades da região seriam percorridas. Em razão dos acontecimentos em Petrópolis, todas as agendas do governador no Sul Fluminense foram canceladas.

– Parabenizo o governador pela decisão de se dedicar integralmente às necessidades de Petrópolis. A população precisa de um representante que se coloque à disposição para buscar formas de minimizar os impactos negativos dessa catástrofe e que acompanhe e atenda de perto os anseios dos petropolitanos nesse momento de tantas perdas. A palavra de ordem é solidariedade e participo dos esforços para reconstruir a cidade e ajudar as pessoas a superarem esta angustiante tragédia – concluiu o deputado.

Assessora de Imprensa – Natacha Prado