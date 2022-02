Iluminação: Volta Redonda troca mais de 2 mil lâmpadas pelos bairros

Equipes da prefeitura estiveram em vias e espaços públicos de quatro bairros nesta quinta-feira

A melhoria na iluminação pública em Volta Redonda segue avançando e o Departamento de Iluminação Pública (DEIP) da prefeitura ultrapassou a marca de 2 mil lâmpadas trocadas em mais de 50 bairros. A marca foi atingida nesta quinta-feira, dia 17, quando as equipes estiveram fazendo a substituição em pontos de iluminação nos bairros Retiro, Candelária, São Luís e Aterrado.

A troca das lâmpadas foi iniciada no dia 24 de janeiro e as equipes já percorreram diversos bairros da cidade, atendendo prioritariamente os locais mais afetados e que estão sem luz. A meta é chegar o fim de fevereiro com 2,5 mil lâmpadas trocadas.

“Em breve, faremos uma nova requisição para adquirir mais lâmpadas e outros materiais para reparar alguns pontos de iluminação, com investimento de aproximadamente R$ 1 milhão”, contou o diretor do DEIP, Edmar Borges.

As equipes também já efetuaram trocas de lâmpadas nos seguintes bairros: Açude; Aero Clube; Água Limpa; Barreira Cravo; Bela Vista; Belmonte; Belo Horizonte; Caieiras; Casa de Pedra; Conforto; Dom Bosco; Eucaliptal; Jardim Amália; Jardim Cidade do Aço; Jardim Esperança; Jardim Normândia; Jardim Ponte Alta; Jardim Tiradentes; Jardim Belvedere; Laranjal; Mariana Torres; Monte Castelo; Morada da Colina; Nova Primavera; Padre Josimo; Parque das Garças; Ponte Alta; Rústico; Roma; Santa Rita do Zarur; São Lucas; Samoa; São João; São Geraldo; Sessenta; Siderópolis; Siderlândia; San Remo; Santo Agostinho; Santa Rita de Cássia; São Sebastião; Três Poços; Vila Brasília; Vila Rica-Tiradentes; Vila Mury; Vila Santa Cecília; Vale Verde; Voldac; Vila Americana; Vila Rica-Três Poços.

Secom/PMVR