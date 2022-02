Homem tenta matar esposa com foice no bairro Metalúrgica

Um homem, de 45 anos, foi preso nesta quinta-feira, após ferir a mulher com uma foice e depois jogá-la de um barranco, na madrugada desta quinta-feira, em Barra do Piraí.

A mulher foi socorrida e está internada na Santa Casa de Misericórdia, de Barra do Piraí. Após a tentativa de homicídio o homem fugiu e se escondeu na casa de um parente.

Policiais civis, comandados pelo delegado Dr. Rodolfo Atala e guardas municipais saíram em seu encalço e o homem foi encontrado dentro de um quarto. Um policial civil entrou no quarto e o homem portando uma faca partir para cima do agente.

O policial sacou a arma e atingiu o agressor que ficou ferido. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e levou o criminoso para o hospital.

Após receber alta, ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. O suspeito será transferido para a Casa de Custódia, no bairro Roma. Ele vai responder por feminicídio (tentativa contra a mulher) e homicídio (tentativa contra o policial civil). O homem já possuía antecedentes por violência doméstica.

Mulheres vítimas de violência não devem deixar de fazer a denúncia a Polícia Civil.

A maioria dos casos de violência doméstica são subnotificados, sequer chegam ao conhecimento da polícia. É muito importante que as mulheres se encorajem e denunciem os agressores à Polícia Civil. Todos os casos serão analisados e terão resposta firme. É preciso combater com contundência todo tipo de violência contra a mulher, seja física, sexual, patrimonial, psicológica. Inclusive assédio sofrido nas relações de trabalho. Contem com a Polícia Civil.