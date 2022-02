População pode contribuir com doações de alimentos não perecíveis, água mineral, cobertores, colchões, produtos de limpeza e higiene pessoal e fraldas descartáveis

A Prefeitura de Resende iniciou a campanha “SOS Chuvas Petrópolis” com a criação de quatro pontos de coleta de donativos após a tragédia, que deixou pelo menos 104 mortos e várias pessoas desaparecidas. Os locais escolhidos são as unidades dos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Paraíso (Rua Coronel Abílio Godoy, nº. 127), Itapuca (Rua Euzébio Manoel da Glória, sem número), e Lavapés (Rua João Pessoa, nº. 235), das 8h às 17h. O refeitório da Prefeitura, situado na Rua Augusto Xavier de Lima, nº. 251, no bairro Jardim Jalisco, também servirá como ponto de coleta, entre meio-dia e 18h.

O refeitório da Administração Municipal também estará de portas abertas para quem quiser entregar suas doações neste final de semana. No sábado, dia 19, e no domingo, dia 20, as pessoas podem levar os donativos até a Prefeitura, entre 9h e 13h.

Nesta ação solidária, a população pode contribuir com doações de alimentos não perecíveis, água mineral, cobertores, colchões, produtos de limpeza e higiene pessoal, produtos descartáveis (pratos, talhares, copos e sacos plásticos de lixo) e fraldas descartáveis. O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, a campanha visa mobilizar os moradores de Resende neste momento tão difícil para a população serrana, arrecadando itens de sobrevivência e cuidados pessoais.

— As fortes chuvas provocaram deslizamentos de terra, desmoronamentos, alagamentos e muitas perdas irrecuperáveis em Petrópolis, além de grandes prejuízos materiais. Resende se solidariza com a população petropolitana, que passou por esta verdadeira catástrofe, e busca apoiar os moradores, arrecadando alimentos não perecíveis e água mineral, entre outros itens essenciais para a manutenção da vida, para dar um pouco de acolhimento, principalmente, para aquelas famílias que ficaram desabrigadas e desalojadas. É importante lembrar que ainda vivemos em tempos de pandemia da Covid-19 e toda ajuda será muito bem-vinda. Esperamos que a cidade imperial, que encontra-se em estado de calamidade pública, seja reconstruída o mais rápido possível após este desastre – frisa

A secretária de Assistência Social, Jacqueline Primo, disse que esta campanha acontece nas unidades do Cras e no refeitório da Prefeitura, em conjunto com outras secretarias. “Vamos receber as doações nos locais e horários previstos e, posteriormente, o governo municipal encaminhará todo material doado em caminhões da própria frota. Pedimos a colaboração de quem puder ajudar, pois sabemos que atravessamos tempos difíceis em decorrência da pandemia da Covid-19. Temos certeza que este mutirão poderá ajudar muitas famílias e a união faz a força, portanto, qualquer doação faz a diferença”, reforça.