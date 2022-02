Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização por volta das 7h30min, desta quinta-feira, quando abordaram um caminhão Mercedes Benz, transportando 280 sacos de cimento de 50 quilos cada (num total de 14 toneladas), no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante a fiscalização foi observado que a carga estava sem amarração, podendo causar acidente em caso de alguma frenagem. O material estava apenas coberto por uma lona de vinil. Os agentes perceberam também que os ganchos que são utilizados para amarrar os cabos estavam quase todos quebrados.

O caminhão foi retido no Pátio da PRF, em Floriano, para que seja feito o transbordo da carga para outro veículo que possa transportar com mais segurança.

Outros itens também foram identificados com irregularidades. O tacógrafo estava com defeito e sem aferição do Inmetro. O pneu do eixo traseiro estava em mau estado, falta de equipamentos obrigatórios (macaco e triângulo). O estepe também estava com a banda de rodagem excessivamente gasta.

Foram extraídas as multa para as irregularidades no veículo, no valor de R$ 1.171,38.