Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização de combate ao tráfico de drogas, quando abordaram um ônibus da Viação Catharinense, linha São Paulo-Rio de Janeiro, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

A equipe estava com dois cães farejadores do GOC (Grupo de Operações com Cães), treinado para identificar drogas. Ao realizar fiscalização no interior do ônibus os agentes abordaram um homem que estava com uma bagagem de mão, sob suas pernas.

No interior da bagagem os agentes apreenderam sete tabletes de basta base de cocaína, pesando aproximadamente sete quilos. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. O suspeito disse que receberia R$200 por cada tablete (R$1,4 mil), para entregar em Campos dos Goytacazes (RJ).

A ocorrência foi encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia, em Piraí. Valor estimado do total de droga aprendida é de R$ 840.000 (oitocentos e quarenta mil reais).