Projeto ‘Mulheres Mãos à Obra’ abre inscrições em Volta Redonda

Inscrições online de 18 a 21 de fevereiro para diversas modalidades da construção civil

O projeto “Mulheres Mãos à Obra’, da Prefeitura de Volta Redonda, abre nesta sexta-feira, dia 18, as inscrições online para mulheres – acima de 18 anos – que queiram fazer cursos gratuitos na área da construção civil.

Esta é a segunda edição do projeto realizado por parceria entre as secretarias de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), Ação Comunitária (SMAC) e a FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda).

São 60 vagas para os cursos de pedreira predial, pedreira de acabamento e revestimento, pintura predial, bombeira hidráulica e eletricista predial. As inscrições online vão até o dia 21/02/2022, através do link: https://forms.gle/x7w3LVVRaEaEC8oJ6

As matrículas serão iniciadas no dia 22 de fevereiro a 04 de março, de forma presencial, das 08h às 16h, no CQP – Centro de Qualificação Profissional, localizado na Av. Pedro Lima Mendes, nº 495, no bairro Aero Clube.

Início das aulas

O curso terá uma aula inaugural no dia 08 de março em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. As aulas começam no dia 09. As participantes receberão vale-transporte e alimentação durante o curso, que tem duração de três meses, com certificação emitida pela FEVRE.

Haverá duas turmas no período da manhã e noite. O diferencial desta edição, é que as alunas poderão escolher o turno para realizar o curso. No ano passado, com a retomada do projeto, criado em 2011 no governo Neto, mais de 100 mulheres foram capacitadas.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres, Maria da Glória Borges Amorim, destacou a importância da iniciativa para o público feminino. “Queremos levar para as mulheres a capacitação profissional, reduzir os índices de desemprego que vem atingindo às mulheres do município, levando até elas o acesso à qualificação profissional no mercado da construção civil. Promovendo a qualificação técnica e profissional de forma a contribuir com a sua autonomia financeira, reduzindo a desigualdade de gênero em Volta Redonda”, disse a secretária.

Serviço

Mais informações na Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), telefone: (24) 3339-9215 ou no Centro de Qualificação Profissional (CQP), pelo número: (24) 3345-8101.