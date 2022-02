Residencial Ingá II recebe ‘Ação Cidadania’, em Volta Redonda

Durante todo o dia, moradores contaram com serviços oferecidos por diversas secretarias

Orientações sobre saúde e cidadania, além de atividades recreativas e culturais, fazem parte do projeto “Ação Cidadania”, que foi realizado durante esta quinta-feira, 17, em Volta Redonda, no Residencial Ingá II, bairro Santa Cruz. Os moradores puderam conhecer e utilizar, por exemplo, serviços ofertados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Centro de Referência em Assistência Social (Cras).

Durante a ação foi possível também fazer inscrição para a Educação de Jovens e Adultos (EJA); receber doações de mudas para criação de horta; orientação sobre alimentação saudável; aferição de pressão arterial; planejamento familiar; distribuição de absorvente higiênico, vacinação, além de solicitar a emissão da segunda via de documentos, como a carteira de identidade. As atividades são de graça e a programação é voltada para todas as idades.

As ações comunitárias são coordenadas pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), com o apoio das secretarias de Meio Ambiente (SMMA), Políticas Públicas para as Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), Esporte e Lazer (SMEL), Educação (SME), Cultura (SMC), Saúde (SMS), além do Serviço Autônomo de Água de Esgoto (Saae), Coordenadoria Municipal de Prevenção as Drogas (CMPD), Coordenadoria da Juventude (Coordjuv), Fundação Leão XXIII e Fundação Beatriz Gama (FGB).

De acordo com o secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, o ‘Ação Cidadania’ visa facilitar a vida da população, que passa a ter acesso aos serviços disponibilizados pela administração municipal perto da sua casa.

“Muitas pessoas deixam de ser atendidas pelos serviços que a prefeitura oferece por falta de conhecimento. Com essa ação, a população passa a saber sobre as atividades realizadas no município, e com a comodidade de estar perto da sua casa”, explicou o secretário.

O vereador Edson Quinto, que estava presente ao evento, destacou que a iniciativa é muito importante.

“Esse projeto promove a integração da população com a prefeitura. E isso é muito importante para que a administração municipal conheça as necessidades da população”, frisou.

O senhor José Pereira da silva, morador do Ingá II há seis anos, aproveitou a iniciativa para se inscrever no EJA.

“Essa iniciativa da prefeitura é muito boa. Eu, por exemplo, aproveitei para me inscrever no EJA. Parei de estudar muito cedo para trabalhar, mas sempre tive vontade de retomar meus estudos. Agora vou realizar meu sonho”, disse o morador.

Residencial Ingá I recebe o projeto no dia 24

No próximo dia 24, o residencial Ingá I também vai receber o projeto Ação Cidadania, das 9h às 16h. As ações cidadania serão realizadas em diversos bairros. A expectativa é que nesses dois dias sejam prestados mais de 1,5 mil atendimentos.

Fotos: Geraldo Gonçalves/Secom/PMVR