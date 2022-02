Rotary Clube pede ajuda para a população de Petrópolis

Rotary Clube de Volta Redonda está realizando uma campanha para ajudar as famílias vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade na última terça-feira, em Petrópolis (RJ). O presidente do Rotary Clube, Nilton Bueno ressaltou a importância da campanha para minimizar o sofrimento das pessoas flageladas. “A união de nossos companheiros e companheiras muito poderá fazer para minimizar o sofrimento de tanta gente de uma das cidades mais queridas de nosso Estado do Rio de Janeiro”, frisou o presidente.

As doações podem ser feitas na sede da Associação Comercial, na Rua Assis Chateaubriand, 18, Aterrado de 8 às 17h30min, de segunda à sexta-feira. Também na Casa da Amizade, na Rua Rotary International, nº 45, no bairro Jardim Primavera, sábado e domingo, das 10 às 17 horas.

Nilton pede que as doações, de preferência, sejam de roupas e alimentos não perecíveis, mas não descarta outras doações. “As perdas são tantas que tudo será bem-vindo. O lema rotário deste ano é “Servir para Transformar Vidas”, vamos colocá-lo em intensa prática nesse momento de dor de nossos irmãos vítimas das chuvas do último dia 15”, finalizou Nilton Bueno.

Nilton José Bueno – Presidente do RC de Volta Redonda

Lesci Junior – Presidente do RC de Volta Redonda Norte

Célia Escobar – Presidente do RC de Volta Redonda Leste

Jaqueline Dalbone – Presidente da Casa da Amizade de Volta Redonda