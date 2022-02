Rua Doutor Mário Ramos recebe reforço na sinalização

Com o fluxo de veículos alterado devido a obras para reparar o rompimento de uma rede pluvial, a Rua Doutor Mário Ramos, no Centro de Barra Mansa, recebeu um reforço na sinalização a fim de melhor orientar motoristas e pedestres. A Secretaria de Ordem Pública destaca que o tráfego está completamente interrompido entre o trevo de acesso à via e o posto de combustíveis, onde os trabalhos da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Manutenção Urbana e Saae acontecem.

Já entre a Avenida Joaquim Leite e a Rua José Maria da Cruz, o fluxo segue em mão dupla.

A rua está interditada desde o fim da tarde de segunda-feira, 14, quando parte da via desabou devido ao rompimento de uma galeria de água, que arrebentou tubulações e fez parte da calçada de um estacionamento particular ceder.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, o rompimento da galeria já estaria acontecendo internamente e teria ocasionado os demais transtornos. “A gente acredita que já existia um rompimento na galeria e que foi assoreando, tirando o material de base, a sustentação da via e da calçada e deixando o local oco. Devido ao peso da estrutura e a chuva forte que atingiu a cidade no dia, a estrutura terminou de ceder”, explicou.

O coordenador afirmou que ainda não há previsão para a liberação do trânsito no local. Fotos: Felipe Vieira e Divulgação