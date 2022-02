O Sider Shopping realiza campanha de doação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, água e ração para as vítimas da tragédia de Petrópolis, cidade da região serrana do interior do estado.

As doações devem ser entregues no 2º piso do empreendimento (ao lado do elevador). Os itens de higiene pessoal, alimentos e água serão destinados às famílias atingidas pela chuva através da Ong Sal da Terra, já a ração para os animais que estão desabrigados, será entregue para a Ong Dogsheaven, ambas em Petrópolis. “A campanha pode receber a adesão de mais cidades, de empresas, de quem sentir vontade de participar. Petrópolis precisa da ajuda urgente de todos, por isso nossas doações serão entregues semanalmente na região serrana. Se cada um fizer um pouquinho, com certeza fará a diferença na vida de muitos”, acredita Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider Shopping.

Para quem prefere ajudar via PIX o projeto apoiado pelo shopping para receber essas doações é o SOS SERRA através da chave (24) 993038885.

As doações podem ser entregues no horário de funcionamento do Sider.

Serviço:

SOS Petrópolis

Entrega dos alimentos: 2º Piso do Sider Shopping (ao lado do elevador)

Horário de funcionamento do Sider Shopping: Segunda a Sábado das 9h às 21h, domingo das 14h às 20h

Para onde os itens serão destinados? Itens de higiene pessoal, alimentos e água – Ong Sal da Terra. Ração – Ong Dogsheaven. Doações em dinheiro – SOS Serra