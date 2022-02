Samuca Silva tem contas de 2018 reprovadas na CMVR

A Câmara de vereadores de Volta Redonda rejeitou, em sessão realizada na noite desta quinta-feira (17), as contas de 2018 do ex-prefeito Samuca Silva. O demonstrativo teve parecer contrário à aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e foi seguido por 14 parlamentares. Os sete demais votaram pela aprovação.

O presidente da Câmara, Sidney Dinho (Patriota), contou durante a sessão ter recebido um pedido do ex-prefeito para que a votação fosse adiada, mas manteve a pauta. “Aqui não é Tribunal de Justiça para conceder liminar e suspender votação”, disse ele, depois de lembrar que as contas deveriam ter sido votadas no final do ano passado, o que não ocorreu porque o então presidente Neném (DEM) entendeu que o prefeito não tinha sido notificado para apresentar sua defesa. “Agora não havia motivo para um novo adiamento”, frisou.

“Votei favorável às de 2017 e contra as de 2018. Apesar de achar o ex-prefeito Samuca Silva o pior da história de Volta Redonda, segui a coerência. Não tenho perseguição nem rabo preso com ninguém. O que foi feito com a educação, saúde e com os servidores de Volta Redonda, é algo inacreditável. Já adianto que as contas de 2019 e 2020, terão meu voto contrário. É lambança em cima de lambança”, justificou Renan Cury (SDD).

O líder do governo na Câmara, Temponi (PTB), revelou, após a votação, que Samuca entrou com um recurso no TCE-RJ contestando o parecer prévio contrário à aprovação das contas de 2018, que lhe foi negado. Depois, ele criticou a gestão do ex-prefeito.

Jorginho Fuede, um dos parlamentares que votaram pela reprovação das contas de 2018, destacou que não recebeu nenhum telefonema do prefeito Antonio Francisco Neto “ou de qualquer membro do governo” pedindo para que as contas fossem rejeitadas. Ele fez a afirmação porque, quando prefeito, Samuca se empenhou pessoalmente na reprovação das contas de Neto, que o antecedera no cargo, com a finalidade de deixar inelegível o atual mandatário.

Neto, por sinal, em razão da reprovação, só conseguiu ter confirmado seu retorno à prefeitura de Volta Redonda, vencendo a eleição no primeiro turno, depois de recorrer à última instância da Justiça, em Brasília.

Veja como votaram os vereadores:

Contas de 2017 – Parecer prévio favorável do TCE-RJ

Pela aprovação – Lela / Edson Quinto / Fábio Buchecha / Francisco Novaes / Halison Vitorino / Jorginho Fuede / Betinho Albertassi / Luciano Mineirinho / Paulo Conrado Renan Cury / Rodrigo Furtado / Walmir Vitor

Pela reprovação – Ednilson Vampirinho / Cacau da Padaria / Neném / Paulinho AP / Raone / Rodrigo Nós do Povo / Vair Duré / Temponi / Dinho

Contas de 2018 – Parecer prévio contrário do TCE-RJ

Pela aprovação – Edson Quinto / Fábio Buchecha / Francisco Novaes / Hálison Vitorino / Betinho Albertassi / Luciano Mineirinho / Rodrigo Furtado

Pela reprovação – Lela / Ednilson Vampirinho / Jorginho Fuede / Cacau da Padaria / Neném / Paulo Conrado / Paulinho AP / Raone / Renan Cury / Rodrigo Nós do Povo / Vair Duré / Temponi / Walmir Vitor / Dinho

Fernando Pedrosa/Foco Regional