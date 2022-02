Importante reforço do Volta Redonda para as disputas do Campeonato Carioca e do Brasileirão Série C, o zagueiro Alemão fez seus dois primeiros jogos com a camisa do aurinegro nos confrontos diante de Madureira e Audax. Sentindo-se melhor fisicamente e mais entrosado ao grupo, ele atuou os 90 minutos em ambas as partidas.

Na última quarta-feira, Alemão pôde comemorar a primeira vitória pela equipe carioca, 4×0 sobre o Audax-RJ, e apontou a importância do triunfo, o primeiro da equipe na Taça Guanabara: “Vitória importantíssima, que nos dá confiança e eleva a moral para a reta final da competição. Estou muito feliz em poder jogar novamente, ano passado fiquei afastado por nove meses devido a uma lesão e voltar a ter uma sequência de jogos é muito importante para mim. Espero seguir evoluindo técnica e taticamente, para ajudar a equipe da melhor forma possível”, disse o experiente zagueiro.

No sábado, o Volta Redonda visita o Fluminense, em confronto válido pelo oitava rodada da Taça Guanabara, no estádio Luso-Brasileiro. Alemão falou sobre o confronto: “Sabemos que o Fluminense é um adversário difícil, que conta com jogadores de muita qualidade. Temos que estar concentrados em cada detalhe da partida, para assim sairmos com um resultado positivo”, concluiu o zagueiro.

O Voltaço está na décima colocação do Campeonato Carioca, brigando por uma das vagas à Taça Rio. A equipe também joga a Copa do Brasil, onde enfrenta o Tuntum, do Maranhão, na próxima quarta-feira.