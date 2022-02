Barra Mansa segue em alerta devido às chuvas

Equipes do Plano Emergencial da Prefeitura limpam e vistoriam áreas atingidas pela precipitação desta quinta-feira



A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Defesa Civil e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), realizam nesta sexta-feira, 18, vistorias e limpezas de vários bairros do município. O intuito da ação é atender aos chamados recebidos devido à chuva desta quinta-feira, 17, sempre com o foco em manter o ambiente urbano limpo e, assim, preservá-lo para proporcionar qualidade de vida à população e evitar a proliferação de doenças.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Silva Ramos, a previsão do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) é que o volume das chuvas de ontem foi de 50 mm, durante cerca de uma hora e meia.

“Houve uma boa chuva e nenhuma das ocorrências registradas foi de gravidade alta. Tivemos um chamado a respeito de uma construção irregular à margem do Rio Bananal, que acabava represando toda a água gerando um transtorno aos moradores do Condomínio do Aymoré, na Colônia Santo Antônio. Outro chamado foi de deslizamentos de terras no bairro Siderlândia, na avenida principal e nas ruas A e B”, relatou João, acrescentando que as equipes seguem monitorando os níveis dos rios que cortam a cidade.

“Os Rios Bananal, Barra Mansa e Paraíba do Sul estão sendo monitorados. Até o presente momento, seguem dentro dos seus limites de segurança, sem risco de transbordamento”.

Além da Defesa Civil, equipes do Saae-BM realizam serviços de roçada, capina e raspagem de calçadas e sarjetas nos bairros do Apóstolo Paulo, Barbará, Colônia Santo Antônio, Loteamento Chinês, Jardim Guanabara, Nove de Abril, Piteiras, Santa Izabel e Vista Alegre, além de toda a área do Parque da Cidade

Os serviços de recolhimento de materiais pesados, como móveis usados, madeira, vegetação cortada, entulho de limpeza de ruas e outros, acontecem nos bairros Colônia Santo Antônio, Paraíso de Cima e no Parque da Cidade.

Já a limpeza de resíduos está retirando das vias públicas detritos como lama, terra e entulho, que causavam congestionamento nas Ruas Aymoré, Village Primavera e na Estrada Governador Chagas Freitas, no bairro Colônia e no Siderlândia.

O coordenador de Resíduos Sólidos do Saae-BM, Jackson Rabelo, falou sobre o trabalho realizado pela autarquia. “Esses serviços são de suma importância, pois impedem o entupimento do sistema de drenagem que evita grandes alagamentos e enchentes. Apesar do nosso empenho, os moradores precisam cooperar com o trabalho executado pelos agentes e não jogar lixo pelas ruas e calçadas, mas sim descartá-los devidamente ensacados nos dias e horários de coleta, mantendo as calçadas limpas”.