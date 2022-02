Semana na Alerj também foi marcada por pedido de fiscalização do transporte público intermunicipal no Sul Fluminense pelo Detro/RJ

O deputado estadual, Jari de Oliveira (PSB), é um dos coautores das Leis 9.562/22 e 9.563/22 que destinam R$ 30 milhões do Fundo Legislativo da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) para o município de Petrópolis e prorrogam os calendários de pagamento de IPVA (Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor) e ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) na cidade para o segundo semestre deste ano. As leis aprovadas na Alerj e sancionadas pelo Governo do Estado já estão em vigor e são de autoria do presidente da Casa junto com outros deputados.

“Este aporte financeiro vai ajudar na reconstrução de Petrópolis, após a cidade ser arrasada pela chuva torrencial da última terça-feira, dia 15. Este é o papel do Poder Público. Me sinto honrado por participar desta ação em solidariedade às pessoas que estão precisando e muito nesse momento. Aproveito para agradecer a agilidade com que estas medidas foram aprovadas, pois o município de Petrópolis e sua população precisam da ajuda com urgência”, afirmou Jari.

A semana do deputado Jari na Alerj também foi de trabalho pela população do Sul Fluminense. Após discurso na Casa, pedindo que a fiscalização do transporte coletivo intermunicipal na região fosse intensificada pelo Detro/RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro), Jari protocolou documento a ser encaminhado ao presidente do órgão, Willian Pena Júnior. O texto pede ação para garantir o cumprimento do horário e a reposição dos ônibus que atendem as linhas entre a Região Leste de Barra Mansa e o município de Volta Redonda.

“Fiquei feliz que depois de falar sobre o assunto na Alerj, o Detro tenha realizado operação de fiscalização do transporte intermunicipal nesta quinta-feira, dia 17. Espero que o trabalho se torne periódico para garantir transporte público de qualidade para a população. Uma luta que sempre travei como representante da população”, lembrou Jari.

O parlamentar fez questão de ressaltar que esta solicitação ao Detro/RJ atende a pedidos feitos por moradores da Região Leste de Barra Mansa que sediou o “Deputado na Sua Cidade”, na última semana. “Este é o objetivo do projeto. Colher as demandas diretamente com a população e buscar soluções com o Poder Público”, falou Jari.

A agenda do “Deputado na Sua Cidade” segue com visitas semanais a municípios da região Sul Fluminense e Médio Paraíba. Nesta sexta-feira, dia 18, os beneficiados com a visita de Jari e sua equipe foram os moradores de Resende. E na próxima segunda-feira, dia 21, Jari realiza a quinta edição do projeto em Volta Redonda, desta vez no bairro Vila Rica/Tiradentes.