Parte da pista da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) cedeu no km 258, no trecho que corta o bairro Lago Azul, sentido Volta Redonda, em Barra do Piraí. A concessionária que administra a rodovia Kinfra, foi informada por volta das 19 horas (quinta-feira), e o local foi sinalizado.

O trânsito, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue no sistema siga e pare.