Policiais civis prendem homem suspeito de tráfico e exploração sexual

Policiais civis comandados pelo delegado Edézio Ramos, comandante da 93ª DP, prenderam em flagrante delito nesta sexta-feira, dia 18, um homem, de 30 anos, que usava a sua barbearia para permitir que usuários consumissem drogas em seu no interior no Edifício Redondo, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

A operação denominada “Operação Castelo de Bran”, teve como objetivo desarticular uma associação criminosa a prática de exploração sexual, tráfico de drogas e homicídios, em Volta Redonda.

As investigações começaram há cerca de três meses, após um homicídio, onde uma ex-garota de programa assassinou a facadas uma prostituta. Diante dos fatos, foi feito interceptação telefônica, onde se constatou a existência dos crimes acima mencionados.

Segundo o delegado, haverá um enfraquecimento da teia criminosa que atua no local.