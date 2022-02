Identidade visual dos veículos foi a solução encontrada para minimizar os problemas apresentados

Na manhã da quinta-feira, 17, o secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o presidente da Câmara Municipal, vereador Sidney Dinho, e uma comissão formada por quatro motoristas de aplicativos estiveram reunidos para discutir soluções para as reivindicações da categoria, principalmente em relação às notificações de infração de trânsito. O encontro foi realizado na sede do Legislativo, no bairro Aterrado.

“Este momento é impar e temos que aproveitar a oportunidade de abertura de diálogo com o governo municipal, que está oportunizando para que as saídas encontradas sejam postas em prática e melhorem as condições de trabalho desses profissionais, que já fazem parte do cotidiano da cidade”, afirmou o vereador Dinho.

O secretário Luiz Henrique esclareceu que essa é uma das preocupações do Prefeito Antônio Francisco Neto.

“O prefeito entende a necessidade de trabalho, principalmente em época de pandemia, por isso a intenção é encontrar um ponto harmônico para que a prestação desse serviço tenha continuidade, sem que ninguém seja prejudicado e sem arbitrariedade”, disse.

A forma mais prática, de baixo custo e rápida foi a criação de uma identidade visual que seja afixada nas partes frontal e traseira dos veículos, de modo que o agente de trânsito possa reconhecer, mesmo de longe, e saiba que se trata de veículo que presta trabalho remunerado. O designer e layout dessa identificação ficarão a cargo dos condutores de carros de aplicativos, sendo apenas definido que serão usadas cores fortes, que podem ser vistas facilmente. O adesivo de identificação teria validade de três meses, quando deverá ser trocado de cor para evitar fraudes.

“A identidade visual vai amenizar os problemas enfrentados pelos motoristas, mas isso não quer dizer que os excessos serão permitidos. As vagas destinadas aos idosos, portadores de necessidades especiais, faixas exclusivas, entre outras, não permitem nem mesmo o embarque e desembarque. O objetivo é chamar a atenção do guarda municipal que, ao perceber o adesivo, dará mais tempo para que o embarque ou desembarque seja concluído, mas é preciso que o motorista tenha bom senso e siga as regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB)”, salientou o secretário Luiz Henrique.

Uma nova reunião ficou marcada para daqui a aproximadamente 30 dias, para dar tempo de desenvolver e dar continuidade ao projeto. Estiveram representando os motoristas de aplicativos: Charles Marra, Gerson Machado de Souza, Kleber Carvalho e Herbet Pontes. Foto cedida pela Semop.