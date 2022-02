Uma câmera de um estabelecimento da Avenida Getúlio Vargas registrou o momento em que a roda de um caminhão que seguia sentido Jardim Amália, em Volta Redonda, se solta e atinge um carro. O fato ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (18).

Segundo testemunhas, o motorista disse que havia acabado de descer do carro e relatou ter “nascido de novo”. Populares informaram que além do carro, a roda atingiu outro carro e mais um caminhão. Ninguém ficou ferido e o trânsito nos dois sentidos (Vila e Jardim Amália) apresenta lentidão, com uma longa fila de veículos se formando. A Guarda Municipal já foi acionada para orientar o trânsito. Matéria: Felipe Cury