Um jovem de 24 anos e uma idosa de 61 ficaram feridos, no início da noite deste sábado (19), ao caírem de moto na Rodovia do Contorno, em, Volta Redonda. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao Hospital São João Batista. Eles sofreram várias escoriações e estavam sendo atendidos no momento desta publicação.

De acordo com testemunhas, a queda ocorreu no km 5 da rodovia, a cerca de 1,5 km do Jardim Mariana, quando seguiam no sentido da BR-393 (Lúcio Meira). A pista ainda estava escorregadia por causa da chuva sobre a cidade no meio da tarde.